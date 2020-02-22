عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

حل الفنان محمد رمضان، ضيفًا على القناة الأولى المصرية في ثوبها الجديد مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الجديد.



وعلق محمد رمضان على الحملات التي تدعو لمقاطعته ومقاطعة وائل الإبراشي بعد أن استضافه، وقال إنه أول مرة يسمع عن هذه المقاطعة، وأن الذين يدعوا لها لا يكونوا نقطة في بحر جمهوره الواعي الذي لاينساق وراء أي شخص.



وكان محمد رمضان قد خرج عن صمته منذ أيام ونشر مقطع فيديو أعلن من خلاله أن الطيار الموقوف بسببه طالبه بتعويض مبلغ قدره 9مليون جنية ونصف، الأمر الذي نفاه الأخير بشكل قاطع وقال إنه لم يطلب منه أي مبالغ مالية.



وتسبب ذلك، في رد ساخر من محمد رمضان، حيث نشر مقطع فيديو غريب وهو داخل غرفة عمليات وأرفقه بتعليق قائلًا: الدكتور اللي صورني أخد إيقاف مدى الحياة.



هذا التعليق جعل رواد التواصل غاضبون من رمضان وقرروا مهاجمته من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية، وتدشين هاشتاج قاطعوا محمد رمضان.

