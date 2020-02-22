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مقتل عناصر من "الحوثيين" جراء قصف طائرات التحالف العربي على مواقعهم

السبت 22/فبراير/2020 - 11:25 م
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طيران التحالف العربي
طيران التحالف العربي
وكالات
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صرح الجيش الوطني اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، بمقتل عناصر من جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، بسبب قصف جوي شنته طائرات التحالف العربي، على محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "مقاتلات التحالف دمرت آليات على متنها تعزيزات بشرية للحوثيين في جبال الساقية (مديرية الغيل) جنوب غربي الجوف"، مؤكدًا على "مقتل جميع من كان على متن الآليات المستهدفة".

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، إن "التحالف شن 7 غارات جوية على مديريتي الغيل والمتون، جنوب وغرب الجوف"، مضيفة أن التحالف استهدف بغارة منطقة العقبة في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

واستهدفت مقاتلات التحالف بغارتين منطقة الحمزات في مديرية سحار غرب محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حسب قناة "المسيرة".

ومنذ شهر مارس عام 2015م، ينفذ تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية بمشاركة قوات الحكومة اليمنية للرئيس عبد ربه منصور هادي، عمليات عسكرية ضد جماعة "الحوثيين".

واجتمعت أطراف النزاع في اليمن في شهر ديسمبر عام 2018م، لأول مرة منذ عدة سنوات، على طاولة المفاوضات، التي نظمت تحت رعاية الأمم المتحدة في ستوكهولم. 

وتمكنوا من التوصل إلى عدد من الاتفاقيات المهمة، لا سيما بشأن تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية ووضعها تحت سيطرة الأمم المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

طائرات التحالف العربي طائرات الحوثيين التحالف العربي

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