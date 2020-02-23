نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء









شرت الفنانة نجوى كرم، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نجوى، خلال الصور تحمل باقة ورود وبلاليين ومرتدية"جاكيت باللون الاسود بنطلون باللون الاسود وكان شعرها مموج منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".وعلقت كرم، على الصور قائلة: "قبل ما نروح نشوف مفاجأة الفانز".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "شو هالجمال" وأضاف آخر"انتي كل الدنيا انتي الحدث والحب والفخر والقدوة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منوره قلبي".ويذكر أن نجوى كرم، تستعد لعرض برنامج "ذا فويس سينور"، وتشارك فيه كعضو لجنة تحكيم برفقة الفنان هاني شاكر ومحلم زين وسميرة سعيد، ويعرض على شاشة "ام بي سي".