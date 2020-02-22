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خاص- أشرف زكي لـ الفجر الفني: لم نمنح عمر كمال وشاكوش تصريح بالتمثيل في رمضان

السبت 22/فبراير/2020 - 11:30 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تداولت بعض الصفحات والمواقع خلال الفترة الماضية أخبارًا تدور حول منح نقابة المهن التمثيلية كلًا من نجمي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش، تصريح بالتمثيل في الدراما الرمضانية المقبلة من خلال مسلسل ولاد إمبابة.

وللتأكد من صحة هذه الأخبار، تواصلنا مع نقيب المهن التمثيلية د.أشرف زكي والذي نفى كل هذه الأخبار وقال في تصريح خاص للفجر الفني إن النقابة لم تمنحهم تصريح بالعمل في رمضان 2020.

وكان الثنائي عمر كمال وحسن شاكوش قد أحدثا ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية وذلك بعد أزمتهما مع نقابة الموسيقيين بقيادة النقيب أمير الغناء العربي هاني شاكر والذي أصدر قرارًا بمنع نجوم المهرجانات من الغناء باعتبار أن هذا الفن لايليق بمصر.

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