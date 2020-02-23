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حكم قضاء الصلاة الفائته في جماعة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد الأشخاص يقول" قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟"

اجابت الدار، أنه يجوز لمن فاتته صلاةٌ مفروضةٌ أن يقضيها في جماعة؛ إمامًا كان أو مأمومًا، بشرط أن تتوافق الصلاتان في الأفعال الظاهرة؛ فإن اختلفت الأفعال الظاهرة؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء في ذلك؛ لمخالفة النظم وتعذر المتابعة.
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