محافظ قنا لأهالي دشنا: زيادة ميزانية المشروعات للمركز بنسبة 300٪؜



كما كشف المحافظ عن خطة الدولة لتغطية جميع مدن وقرى ونجوع المحافظة بخدمة مياه الشرب وكذلك تغطية جميع المدن ونسبة ٥ ٪؜ من القرى بخدمات الصرف الصحي بحلول عام 2022 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى اطار تنفيذ رؤية مصر 2030والاهتمام بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة بهدف الإرتقاء بترتيبها فى مؤشر التنمية إلى الرقم ١٦ من بين محافظات الجمهورية.



وخلال اللقاء قدمت إحدى السيدات من قرية أبومناع بحرى الشكر للمحافظ لاستجابته السريعة لحالتها خلال اللقاء الجماهيرى الأول بمدينة قنا وقيامه بتوفير مصدر رزق لها ولأسرتها.



وأعلن الداودى خلال اللقاء عن وقف قرارات النقل والانتداب للمعلمين بالتربية والتعليم في الوقت الحالي والالتزام فقط بالنشرات الدورية الصادرة من التربية والتعليم لتحقيق الانضباط بالعملية التعليمية ومواجهة العجز في المعلمين.



واستمع المحافظ خلال لقاء اليوم الذى استمر على مدار ١٣ ساعة متواصلة إلى ٧٥ طلب وشكوى تنوعت مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة بإستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات وقد أحال المحافظ عددا من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



صرح اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، أن ميزانية المشروعات المخصصة لمدينة دشنا خلال العام المالى الجارى من الخطة الإستثمارية للمحافظة وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بلغت ٨٢ مليون جنيه بزيادة ٦٢ مليون جنية عما كانت عليه ميزانية المركز قبل ذلك وذلك بنسبة زيادة ٣٪؜.