"داخل كيس بلاستيك".. العثور على جثة طفلة في البدرشين



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا، من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة، وملقاة داخل كيس بلاستيك.



ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والوقوف على ظروفها وملابساتها.



وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتقرر العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفلة حديثة الولادة، ملقاة داخل كيس بلاستيك، بقرية أبو رجوان، بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.