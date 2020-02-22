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أحمد خالد صالح يفاجئ جمهوره بموقف إنساني

السبت 22/فبراير/2020 - 10:59 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشر الفنان أحمد خالد صالح، صورة جديدة له برفقة رجل عجوز، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر أحمد، خلال الصورة مرتدي"قميص باللون الابيض والرصاصي".

وعلق خالد صالح، على الصورة قائلًا:"ارسم ابتسامة علي وش حد مش هيعرف يقدملك غير ابتسامته وربنا هيرضيك وهيسعدك ربنا يديم عليك السعادة والرضا يا عم سعيد".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"ربنا يكرمك ويفرحك يابن الغالي ربنا يرحمه ويباركلك في حياتك" وأضاف آخر"عسل زاي باباك الله يرحمه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يسعدك".


ويذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح، مسلسل "الآنسة فرح"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان تامر فرج وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول.
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