مرتضى منصور يوجه رسالة لعلاء وجمال مبارك

عقب المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، على حكم براءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية "التلاعب في البورصة" قائلًا: "ببارك لـ علاء وجمال البراءة، الولاد دول اتبهدلوا مع أنهم مغلطوش سواء هما أو ابوهم"، مشيرًا إلى أنهما حُبسا منذ 2011.



وقال "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إنه التقى علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي في السجن وكانوا يتعاملون باحترام مع الجميع، معقبًا: "مكنوش عايزين ضابط ولا عسكري يهنهم".



وأضاف عضو مجلس النواب أنه دخل السجن آنذاك لأنه كان متهمًا في قضية ما سُمي بـ"موقعة الجمل" رغم أنه لم يكن فيها، معقبا: "أنا زعلت وقولت لا هصلي ولا أصوم في رمضان.. ده أنا كنت رئيس نادي وعضو مجلس النواب ولما التزم في الصلاة يحصلي كده!.. طبعا ده كان شيطان.. وبعد ما صليت وفطرت على مغرب رمضان قولت دعوة يارب اللي أنا بسببهم في السجن أشوفهم هنا.. وعدت الأيام شوفتهم في السجن".



وانتقد السخرية التي حدثت من البعض تجاه حسني مبارك أثناء محاكمته وهو على سرير داخل قفص الاتهام، متابعًا: "يا جماعة عيب الراجل داخل على 90 سنة.. هو شاب صغير بيدعي المرض!.. مبارك مغلطش ولا غلطة".

