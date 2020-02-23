Advertisements
Advertisements
Advertisements

مرتضى منصور يوجه رسالة لعلاء وجمال مبارك

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:31 ص
Advertisements
مرتضى منصور
مرتضى منصور
داليا الحسين
Advertisements
عقب المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، على حكم براءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية "التلاعب في البورصة" قائلًا: "ببارك لـ علاء وجمال البراءة، الولاد دول اتبهدلوا مع أنهم مغلطوش سواء هما أو ابوهم"، مشيرًا إلى أنهما حُبسا منذ 2011.

وقال "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت، إنه التقى علاء وجمال مبارك وحبيب العادلي في السجن وكانوا يتعاملون باحترام مع الجميع، معقبًا: "مكنوش عايزين ضابط ولا عسكري يهنهم".

وأضاف عضو مجلس النواب أنه دخل السجن آنذاك لأنه كان متهمًا في قضية ما سُمي بـ"موقعة الجمل" رغم أنه لم يكن فيها، معقبا: "أنا زعلت وقولت لا هصلي ولا أصوم في رمضان.. ده أنا كنت رئيس نادي وعضو مجلس النواب ولما التزم في الصلاة يحصلي كده!.. طبعا ده كان شيطان.. وبعد ما صليت وفطرت على مغرب رمضان قولت دعوة يارب اللي أنا بسببهم في السجن أشوفهم هنا.. وعدت الأيام شوفتهم في السجن".

وانتقد السخرية التي حدثت من البعض تجاه حسني مبارك أثناء محاكمته وهو على سرير داخل قفص الاتهام، متابعًا: "يا جماعة عيب الراجل داخل على 90 سنة.. هو شاب صغير بيدعي المرض!.. مبارك مغلطش ولا غلطة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور مبارك براءة علاء وجمال مبارك

أخبار تهمك

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت 22 فبراير: عقوبات نارية ضد لاعبي الأبيض.. الانسحاب من الدوري.. حقيقة ضم صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 22 فبراير: قرار ناري من فايلر قبل القمة.. حقيقة إيقاف كهربا.. حسم مصير رمضان صبحي ضد الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد رمضان: بعض المقاطعين مستعدين يبيعوا أمهم بـ 9 آلاف جنية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أحمد موسى يجبر مرتضى منصور على الاعتذار بسبب إشارة خارجة

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يثير الجدل بسبب طارق حامد

منذ أقل من ساعتين

كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)

قذاف الدم يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور (صور)

رئيس حزب الوفد يقدم واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

عاجل.. محمد رمضان لـ الإبراشي: المقاطعين هم نقطة في بحر جمهوري الواعي

11:40 م

عاجل.. قرارات نارية من اتحاد الكرة بشأن أحداث السوبر المصري

11:28 م

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

11:48 م

بعد العقوبات.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الأهلي الموقوفين

12:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status