شعبة المستوردين تزف خبرًا سارًا عن الأسعار الفترة المقبلة

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن تحرير سعر الصرف وحده ليس السبب في زيادة أسعار المنتجات، ولكن كانت هناك قرارات من وزير الصناعة والتجارة الأسبق بعدم الاستيراد من الخارج، ما جعل بعض الشركات الكبرى تتحكم في أسعار السوق، وتضع هوامش ربح غير مسبوقة.



وأضاف " شيحة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن انخفاض الدولار شيء جيد للغاية، ولكنه ينخفض على فترات وهو ما لا يظهر على أسعار السلع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعض التجار يقومون بتخفيض أسعار السلع الخاصة بها من أجل التخلص منها وبدء دورة إنتاج جديدة.



وتابع: "الأسعار إن شاء الله تنزل الفترة الجاية، ملناش سلطان على أي تاجر إحنا نوضح ونشرح ولكن الحكومة لها صاحبة القرارات"، موضحًا في الوقت ذاته أن الكثير من المواطنين يهولون كثيرًا عن فيروس كورونا، "الصين تبذل جهودًا غير طبيعية، لو كان فيروس كورونا في أي دولة حتى لو أجنبية كان الفيروس انتشر بشكل أكبر".

