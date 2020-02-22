"الصحة السعودية": لم نسجل حتى الآن حالة إصابة بـ كورونا الجديد
وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.
وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.
وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.