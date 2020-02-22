"الصحة السعودية": لم نسجل حتى الآن حالة إصابة بـ كورونا الجديد

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، مجددا أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19)داخل المملكة.





وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ (77662) شخص معظمهم في الصين،و تعافى منهم(21041) بينما توفي(2360).





ودعت الوزارة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية.



