محمد حماقي من مرحلة المواجهة "فخور جدا بالمواهب اللي في فريقي"

View this post on Instagram

#مرحلة_المواجهة كانت قوية، والأصوات هايلة.. فخور جداً بالمواهب اللي في فريقي، وبالتوفيق لكل المشتركين في مرحلة العروض المباشرة✌🏼 #أحلى_صوت #MBCTheVoiceKids