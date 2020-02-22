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محمد حماقي من مرحلة المواجهة "فخور جدا بالمواهب اللي في فريقي"

السبت 22/فبراير/2020 - 10:50 م
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بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك المطرب محمد حماقي،صورة من أحدث جلسة تصوير له مع نانسي عجرم وعاصي الحلاني في برنامج the voice kids المذاع على قناة mbcمصر عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق"حماقي" على الصورة التي نشرها قائلا: "مرحلة المواجهة كانت قوية والأصوات هايلة فخور جدا بالمواهب اللي في فريقي وبالتوفيق لكل المشتركين في مرحلة العروض المباشرة".

ويذكر أن الليلة ثاني حلقة من مرحلة المواجهة في برنامج the voice kids في موسمه الثالث والذي يضم في لجنة التحكيم عاصي الحلاني ومحمد حماقي ونانسي عجرم. 
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الكلمات المفتاحية

محمد حماقي The Voice Kids

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