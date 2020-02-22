أحمد موسى: شيكابالا ارتكب جريمة في حق جماهير الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد موسى، تصرفات للاعب شيكابلا بعد انتهاء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن "شيكابالا ارتكب جريمة غير أخلافية في حق جماهير الأهلي.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت إن اللاعبين لا يصلحوا أن يكونوا قدوة للشباب"، لافتا إلى كهربا لاعب النادي الأهلي اعتدى على عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك بعد نهاية المبارة.



ونوه إلى أن هناك مطالبات في بعض الإعلام العربي بدول الإمارات الشقيقن بعدم إقامة مباريات مصرية على أرضهم بسبب ما حدث؛ خوفًا على سمعة بلادهم، معقبًا: "شوفتو وصلتونا لايه!".

