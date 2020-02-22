كم نقطة تفصل ليفربول عن التتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي؟





تغلب فريق مانشستر سيتي على حساب نظيره ليستر سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بالموسم الحالي.





وجاء هدف مانشستر سيتي الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب جابريل خيسوس بالدقيقة 80 من زمن اللقاء.

ماذا يحتاج ليفربول للتتويج رسميًا بالدوري الإنجليزي:





ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (76 نقطة) جمعها من 26 مباراة، بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد (57 نقطة) جمعها من 27 مباراة، وأصبح الريدز قريبًا من التتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي.





ويحتاج فريق ليفربول للفوز في 5 مباريات قادمة فقط من مبارياته المتبقية بالدوري الإنجليزي وحصد (15 نقطة) للتتويج رسميًا بلقب البريميرليج حيث سيرتفع رصيده في هذه الحالة لـ 91 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه منافسه مانشستر سيتي حال الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة 90 نقطة فقط.





ويمكن لفريق ليفربول حال استمراره والسيتي في تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة، التتويج رسميًا بلقب الدوري الانجليزي خلال مباراة كريستال بالاس بالجولة 31 يوم 21 مارس المقبل.