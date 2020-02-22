أماني كمال تشارك هيثم شاكر بطولة حب عمري

تشارك الفنانة أماني كمال بطولة مسلسل حب عمري، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال من بطولة جماعية تجمع كل من أماني كمال و هيثم شاكر و سهر الصايغ، وميدو عادل، ومنة فضالي.



تقدم أماني كمال دور " مها الغزالي " وهي واحدة من مراكز الأحداث الرئيسية والخيوط الدرامي التي تدور حولها المسلسل وتجمعها مع الفنانتين سهر الصايغ ومنى فضالي بشكل خاص .



ويشارك في بطولة المسلسل كل ومي القاضي، وأحمد كرارة، ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، و عبير منير، وعدد آخر من الفنانين

وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبدالعزيز، حشاد وإنتاج الذهب للإنتاج الفني .



يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة حواديت الشانزليزيه وضمت قائمتة مجموعة من النجوم إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، مي سليم، إدوارد، وغيرهم من النجوم .