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أماني كمال تشارك هيثم شاكر بطولة حب عمري

السبت 22/فبراير/2020 - 10:03 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تشارك الفنانة أماني كمال بطولة مسلسل حب عمري، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال من بطولة جماعية تجمع كل من أماني كمال و هيثم شاكر و سهر الصايغ، وميدو عادل، ومنة فضالي.

تقدم أماني كمال دور " مها الغزالي " وهي واحدة من مراكز الأحداث الرئيسية والخيوط الدرامي التي تدور حولها المسلسل وتجمعها مع الفنانتين سهر الصايغ ومنى فضالي بشكل خاص .

ويشارك في بطولة المسلسل كل ومي القاضي، وأحمد كرارة، ديانا هشام، وهاجر الشرنوبي، و عبير منير، وعدد آخر من الفنانين
وهو من تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبدالعزيز، حشاد وإنتاج الذهب للإنتاج الفني .

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة حواديت الشانزليزيه وضمت قائمتة مجموعة من النجوم إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، مي سليم، إدوارد، وغيرهم من النجوم .
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