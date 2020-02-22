Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد فوز الهلال - جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

السبت 22/فبراير/2020 - 09:46 م
Advertisements
الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد
أمل الحلفاوي
Advertisements
شهد اليوم السبت 22-2-2020، 3 مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وبنهاية مباريات اليوم فقد اختتمت منافسات الجولة 19، في بداية اليوم تعادل التعاون أمام الرائد إيجابيًا بهدف، ثم فاز النصر بهدفين نظيفين أمام الحزم.

وفي نهاية أحداث اليوم والجولة فاز الهلال بهدف نظيف أمام الاتحاد ليوسع فارق النقاط برصيد44 نقطة محتلاً المركز الأول.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 44 نقطة
2- النصر برصيد 41 نقطة
3- الأهلي برصيد 33 نقطة
4- الوحدة برصيد 33 نقطة
5- الرائد برصيد 31 نقطة
6- التعاون برصيد 29 نقطة
7- الفيصلي برصيد 28 نقطة
8- الشباب برصيد 28 نقطة
9- الفيحاء برصيد 24 نقطة
10- أبها برصيد 23 نقطة
11- الاتفاق برصيد 23نقطة
12- الحزم برصيد 22 نقطة
13- الاتحاد برصيد 19 نقطة
14- الفتح برصيد 15 نقطة
15- العدالة برصيد 14 نقطة
16- ضمك برصيد 14 نقطة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ترتيب الدوري السعودي

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتوعد شيكابالا وعبد الله جمعة بعقوبات نارية بعد أحداث السوبر

منذ 11 دقائق

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ يوم

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status