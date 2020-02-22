خبير عن افتتاح السيسي مصنع 300 الحربي: الدولة تجاهد في مختلف المجالات

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع 300 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في منطقة أبو زعبل، موضحًا أن المصنع يُنتج ويستخرج مجموعة من الأسلحة والذخائر المختلفة، وهذا دليل على تقدم مصر في صناعة الأسلحة.



وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن افتتاح الرئيس السيسي هذا المصنع دليلًا على أن القيادة السياسية في الدولة تُجاهد في مختلف المجالات سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، موضحًا أن مثل تلك المصانع توفر عملة صعبة للبلاد.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تصنيع مجموعة من الأسلحة والمعدات تُعني عدم استيرادها من الخارج مما يوفر في العملة الصعبة، كما أنها قد يتم انتاجها بشكل دقيق من أجل تصديرها وتجلب في الوقت ذاته أيضًا عملة صعبة للبلاد.



وأكد أن الرئيس تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة، كما افتتح عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.

