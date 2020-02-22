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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

السبت 22/فبراير/2020 - 09:41 م
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ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
محمد الصو
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 نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، في تحقيق الفوز على ليستر سيتي، بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي.

وقاد جابرييل خيسوس لاعب السيتيزبن، فريقه لتحقيق فوز على ليستر، بعدما أحرز هدف الفوز في الدقيقة 80 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب كينج باور لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوز السيتي بالتقرير الآتي:-

1- ليفربول 76 نقطة.
2- مانشستر سيتي 57 نقطة.
3- ليستر سيتي 50 نقطة.
4- تشيلسي 44 نقطة.
5- توتنهام 40 نقطة.
6- شيفيلد يونايتد 40 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 38 نقطة.
8-بيرنلي 34 نقطة.
9- ولفرهامبتون 36 نقطة.
10- إيفرتون 36 نقطة.
11- أرسنال 34 نقطة.
12- ساوثامبتون 34 نقطة.
13- كريستال بالاس 33 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.
15- برايتون 28 نقطة.
16- بورنموث 26 نقطة.
17- أستون فيلا 25 نقطة.
18- وست هام يونايتد 24 نقطة.
19- واتفورد 24 نقطة.
20- نورويتش سيتي 18 نقطة
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