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"الخدمة المدنية": شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لعدد 11 فئة جديدة

السبت 22/فبراير/2020 - 09:32 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم السبت، الموافقة على شمول مكافأة مباشرة الأموال العامة لعدد 11 فئة جديدة.

وشملت الفئات الجديدة العاملين في وظائف الصيدلة ووظائف الأخصائيين والفنيين المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، التي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية وفقًا لـ "عكاظ".

ويذكر أن لجنة ثلاثية كانت قد درست خضوع الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (صيدلي- مساعد صيدلي- فني صيدلي- فني أشعة- فني تمريض- مساعد صحي- أخصائي مختبر- فني مختبرات- فني علاج طبيعي- فني أسنان وفني تخدير) لمكافأة مباشرة الأموال العامة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الخدمة المدنية مباشرة الموافقة الأموال العامة

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