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فريد الديب يعلق على براءة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب في البورصة"

السبت 22/فبراير/2020 - 09:33 م
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فريد الديب
فريد الديب
داليا الحسين
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عقب المحامي فريد الديب، على حكم براءة علاء وجمال مبارك في قضية "التلاعب في البورصة"، قائلًا: "القضية قدمت إلى محكمة الجنايات في 30 مايو 2011 قبل جلسة النطق بالحكم في قضية القرن بـ 4 أيام؛ وهذا التاريخ المقصود".

وقال "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إنه التزم الصمت في الحديث عن قضية التلاعب في البورصة 9 سنوات؛ لأنه ليس من الصحيح التحدث عن قضية منظورة أمام المحكمة ولكن كان هناك من لهم مصلحة كي يطول أمد القضية، لافتًا إلى أن قضية التلاعب في البورصة آخر قضية لـ جمال وعلاء مبارك.

وأضاف: "المستهدف من القضية علاء وجمال مبارك حيث بدأ التحقيق فيها يوم 12 فبراير 2011 أي ثاني يوم بعد تخلي مبارك عن الحكم، معلقًا: "القضية بدأت بطريقة كوميدية مثل مسرحية شاهد مشفش حاجة".

وتابع: "جمال وعلاء مبارك لا علاقة لهم بالقضية وبدا التحقيق في القضية لحبسهما"، موضحًا أنه تم جمال وعلاء على ذمة القضية عامين ونصف، ولم يتم حبس أحد آخر رغم أن هناك 9 متهمين في القضية.
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الكلمات المفتاحية

فريد الديب علاء مبارك جمال مبارك التلاعب في البورصة

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