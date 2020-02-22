محمد الطويلة لـ "الفجر الرياضي": حصلنا على حكم بالحصول على 19 مليون جنيه من الاسماعيلي

صرح رئيس نادي النجوم محمد الطويلة بحصولهم على حكم من المحكمة الدولية واتحاد الكرة ابلغني بالقرار رسميا بالحصول على مستحقات قدرها 19 مليون وخمسون ألف جنيها من الاسماعيلي.





وخلال تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" قال محمد الطويلة: المستحقات تشمل شرط جزائي ونسبة مستحقة من بيع ابراهيم حسن من الاسماعيلي للزمالك كما هي مبرمة بالعقد والتي قدرت بـ، 50% .. ويشمل المبلغ ايضا الغرامات المتعلقة بمصاريف الاجراءات القانونية والقضاة والتي يتحملها الاسماعيلي ليكون المبلغ بالكامل في النهاية حوالي 19 مليون وتسعمائة وخمسون ألف جنيها





وأكد : "الامر منتهي .. الاسماعيلي رفض وضع الامور في نصابها واخفى معلومات الصفقة وفي النهاية انا لدي حكم محكمة ولن اتنازل عنه ولا راجعه فيه أو نقاش



