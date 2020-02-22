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رئيس "تطوير العشوائيات": 37% من العمران في مصر غير مخطط

السبت 22/فبراير/2020 - 09:29 م
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المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
كساب أحمد
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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق انتهى من 298 منطقة عشوائية حتى الآن، بإجمالي 24.6 مليار جنيه.

وتابع "صديق"، خلال حواره بنشرة "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن مصر ستصبح خالية من العشوائيات غير الآمنة في رؤية 2020، وستكون خالية من المناطق غير المخططة خلال رؤية 2030 أي بعد 10 سنوات من الآن.

ولفت، إلى أن خطة القضاء على المناطق الغير مخططة تشمل تطوير 221 مدينة على مستوى الدولة، بنسبة 37% من المخطط العمراني في مصر.
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الكلمات المفتاحية

صندوق تطوير العشوائيات رؤية 2030 المهندس خالد صديق

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