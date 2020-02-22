Advertisements
Advertisements
Advertisements

القسم الثالث.. جولة التعادلات وهزيمة كفر الشيخ بالمجموعة الثامنة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
سارة سالم
Advertisements



أسفرت نتائج مباريات الجولة ال20 والتي أقيمت اليوم بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث عن النتائج التالية:-

عاد فريق بلطيم للإنتصارات من بوابة شباب الحنفي بنتيجة رباعية مقابل هدفين، ليحتل بلطيم المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، ويتجمد رصيد الحنفي في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وعلي ملعب استاد طنطا في مفاجأة مثيرة نجح فريق سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة في تحقيق الفوز علي كفر الشيخ متصدر المجموعة بثلاثية مقابل هدف ليحتل سبورتنج المركز السادس برصيد 28 نقطة، وتجمد رصيد كفر الشيخ عند النقطة47 متصدرا المجموعة.

وحسم التعادل الإيجابي المباراة بين مطوبس وسيدي سالم، كما تعادل سلبيا كلا من اتحاد بسيون مع عثماثون وسمنود مع الحامول.

وقاد كلا من محسن هنداوي والجميل، فريق شباس للفوز علي الزعفران بهدفين مقابل هدف.
وتختم المباريات غدا الأحد حيث يستضيف ملعب نادي سمنود المواجهة بين فريقي صيد المحلة ودسوق.

ترتيب المجموعة

1 - كفر الشيخ 47 نقطة
2- صيد المحلة 44 نقطة
3- عثماثون 41 نقطة
4- الحامول 37 نقطة
5-سمنود 35 نقطة
6-سبورتنج كاسل 28 نقطة
7- شباس 25 نقطة
8-دسوق 22 نقطة
9- مطوبس 22نقطة
10- بلطيم 20 نقطة
11- الزعفران 19 نقطة
12- سيدي سالم 17نقطة
13- اتحاد بسيون 17 نقطة
14- الحنفي 6 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 7 ساعات

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status