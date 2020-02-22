الماتادور الاسبانى يكتسح الازورى الايطالي فى نهائي كأس العالم لسلاح الشيش

توج لاعب منتخب الماتادور الاسبانى كارلوس لافادور بطلا لمنافسات الفردى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال مصر 2020 والمقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.





وتمكن الماتادور كارلوس من اكتساح منافسه الازورى الايطالي اندريا كاسارا 15/ 6 فى مباراة من جانب واحد فرض خلالها كارلوس سيطرته عليها من البداية للنهاية .





تتويج الاسبانى كارلوس كان مفاجئا بالفعل فهو لم يكن من بين المرشحين الاوائل للفوز باللقب بل ترتيبه كان 57 بالبطولة والمصنف 27عالميا .





وجاء فى المركز الثالث مناصفة كل من الايطالي اليسيو فوكونى والامريكى ألكسندر ماسيلاس .





عقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع جوائز الفردى وقام بتطويق أعناق ابطال كأس العالم مصر 2020 رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى وممثلى الاتحاد الدولى للسلاح.