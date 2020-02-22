Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرة الثقافة تزف بشرى سارة لـ محبي الأوبرا المصرية

السبت 22/فبراير/2020 - 08:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلنت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنه سيتم تنظيم حفلة شهرية بدار الأوبرا المصرية على غرار حفلات أم كلثوم، معلنة أن يوم 6 مارس سيكون أولى تلك الحفلات، معقبة: "ستكون حفلة هامة جدا جدا".

وأشارت "إيناس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه سيتم استخدام آلية جديدة تستخدم لأول مرة داخل الأوبرا المصرية، منوهة بأن حفل شهر إبريل ستحييه فنانة من أهم فنانين الوطن العربي.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن جميع قصور الثقافة في المحافظات تتعاون مع وزارة التعليم بشكل إيجابي في التنسيق لعقد المسابقات والأنشطة.

Advertisements

أخبار تهمك

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ 33 دقيقة

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status