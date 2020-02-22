وزيرة الثقافة تزف بشرى سارة لـ محبي الأوبرا المصرية

أعلنت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنه سيتم تنظيم حفلة شهرية بدار الأوبرا المصرية على غرار حفلات أم كلثوم، معلنة أن يوم 6 مارس سيكون أولى تلك الحفلات، معقبة: "ستكون حفلة هامة جدا جدا".



وأشارت "إيناس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أنه سيتم استخدام آلية جديدة تستخدم لأول مرة داخل الأوبرا المصرية، منوهة بأن حفل شهر إبريل ستحييه فنانة من أهم فنانين الوطن العربي.



وأضافت وزيرة الثقافة، أن جميع قصور الثقافة في المحافظات تتعاون مع وزارة التعليم بشكل إيجابي في التنسيق لعقد المسابقات والأنشطة.



