"هيطلع يعيط".. تصريح ناري من "الباز" بعد الإعلان عن حلقة محمد رمضان

قال الإعلامي محمد الباز، إن نجومية محمد رمضان نتجت في الفوضى التي حدثت في 25 يناير 2011، ولولا هذه الفوضى لما أصبح نجمًا، معقبًا: "رمضان ابن شرعي للعشوائية والفوضى".



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الحديث على أن محمد رمضان يقدم أعمال فنية أمر غير صحيح، لأنه لم يقدم أي عمل فني مشرف حتى الآن.



وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستضافة التلفزيون المصري لمحمد رمضان اليوم، معقبا: "هيطلع يعيط ويستعطف الناس، أو يمارس عقده على الناس، على الدولة أن تراعي الأخلاق في المجتمع".

