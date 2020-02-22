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"سلمان للإغاثة" يعيد تأهيل الأطفال اليمنيين في مأرب

السبت 22/فبراير/2020 - 08:14 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب، بتنظيم يومًا مفتوحًا لأطفال الدورة السادسة من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جنَّدتهم الميليشيات الحوثية واستخدمتهم دروعًا بشرية في الصراع المسلح، إضافة إلى أطفال آخرين من طلاب المدارس والمخيمات.

وأبدى الأطفال استمتاعهم بالبرنامج المعد لهم من قبل المختصين، الذي تخللته فقرات ومسابقات إبداعية وتحفيزية وأنشطة حرفية ورياضية متنوعة، لإضفاء روح المرح والتشويق في الرحلة.

ويأتي اليوم المفتوح ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال بهدف إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية ومقاعد الدراسة.

وقدَّم أولياء أمور الأطفال، شكرهم للمملكة ممثلةً في المركز على هذا البرنامج النوعي الذي يتم من خلاله إعادة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية التي افتقدوها.

كما وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 1000 سلة غذائية على النازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب بمخيم السويداء، استفاد منها 6000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

واختتم المركز، أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة ليبرفيل بجمهورية الجابون.

وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز، خلال 6 أيام متواصلة منذ انطلاق الحملة، على 3 آلاف و910 حالات، وأجرى 417 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، كما صرف 800 نظارة طبية، ووزع أدوية متنوعة للحالات التي لا تستدعي تدخلًا جراحيًّا.

وتأتي هذه الحملة المُقدَّمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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