"ثقة في الله نجاح".. محمد رمضان يروج لحلقته مع وائل الإبراشي

شارك الفنان محمد رمضان،صورة ترويجا لحلقته الخاصة الليلة الساعة 10 مساءا مع الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".وعلق "رمضان" قائلا: "لقائي مع الإعلامي وائل الإبراشي الليلة الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة على التليفزيون المصري".ويتحدث محمد رمضان في هذه الحلقة عن أزمته الأخيره مع الطيارالذي تم وقفه بسبب فيديو نشره محمد رمضان على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.ويذكر أن آخر أعمال "رمضان" مسلسل "زلزال" في السباق الرمضاني الماضي وشارك معه في البطولة عدد من الفنانين منهم حلا شيحة وماجد المصري ومنى عبد العزيز.