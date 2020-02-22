بالورد'.. هكذا تطل بسمة بوسيل على جمهورها (صور)

نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "بوسيل" في هذه الصورة خاضعة لجلسة تصوير مرتدية فستانا من اللون الأبيض وبه ورد يجمع بين اللونين البرتقالي والبترولي، وحاملة على رأسها طوقا كبيرا من الورد مع وضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها.وكتبت "بوسيل" على هذه الصورة قائلة: امسح روحك بالإنتاج.وأشارت "بوسيل" الى مكان تصميم فستانها والبيوتي والمصور الفوتوجرافي الخاص بها.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: سكر محلي محطوط على كريمة والله زي القمر.وفي سياق أخر قدمت "بوسيل" العديد من الأعمال الغنائية منها بتسأل ليه عليا، خدني معك، شفت اتصالك، قويني بيك، طال السهر، كيف بداويك، يوم ليك ويوم عليك.