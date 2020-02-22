ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة ضيفه إيبار بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب "كامب نو" ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





خمساية برشلونة ضد إيبار تهديه صدارة مؤقتة

بهذا الفوز الغالي رفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة 55 في صدارة جدول الدوري الإسباني بشكل مؤقت انتظارا لمباراة الغريم التقليدي ريال مدريد ضد ليفانتي مساء اليوم السبت.





ليونيل ميسي كان نجم مباراة برشلونة ضد إيبار حيث سجل أربعة أهداف جاءت في الدقائق 14، 37 ، 40 ،87 ، بينما سجل آرثر هدف البارسا الخامس في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.





ترتيب هدافي الدوري الإسباني

وبعد رباعية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم الذي تصدره قائد الفريق الكتالوني برصيد 17 هدف حيث جاء الترتيب كالتالي:-





ليونيل ميسي، برشلونة، 17 هدفًا.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 13 هدفًا.

لويس سواريز، برشلونة، 11 هدفًا.

جيرارد مورينو، فياريال، 10 أهداف.

روجر مارتي، ليفانتي، 10 أهداف.

أنخيل، خيتافي، 10 أهداف.

لوكاس بيريز، ألافيس، 9 أهداف.

إزيكييل أفيلا، أوساسونا، 9 أهداف.

خوسيلو، ألافيس، 9 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 9 أهداف.

ماكسيميليانو جوميز، فالنسيا، 9 أهداف



