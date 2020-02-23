قبل غادة والي.. 5 شخصيات مصرية خدمت في الأمم المتحدة

وتعرض "الفجر" في السطور التالية 5 شخصيات مصرية خدمت في الأمم المتحدة ساهمت في رفع اسم مصر.



1-بطرس غالي

تولى الدكتور بطرس بطرس غالي، منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة، كأول عربي ومصري يصل لهذا المنصب حيث انتُخب أمينًا عاما للمنظمة الدولية لمدة 5 أعوام اعتبارًا من يناير 1992.



أشرف "غالي" على الأمم المتحدة في وقت الأزمات العالمية، منها تفكك يوغوسلافيا والإبادة الجماعية في رواندا، كان أول أمين عام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في الفترة من 16 نوفمبر 1997 إلى 31 ديسمبر 2002.



قدم غالي "خطة للسلام" في عام 1992، وهو إقتراح حول لاستجابة الأمم المتحدة للصراع العنيف، لكن تعرض لإنتقادات بسبب فشل الأمم المتحدة في التصرف خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 التى أسفرت عن مصرع أكثر من مليون شخص.



2- نبيل العربي

تولى السفير نبيل عبدالله العربي، منصب الأمين عام جامعة الدول العربية، كما تولى منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية في حكومة عصام شرف، وأصبح ممثلًا دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف(1987 - 1991).



وعمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006، وكان عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001، ويعمل عضوًا في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ 2005.



شغل العربي منصب رئيس مركز التحكيم الدولي، والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية والذي كان ضمن القضاة الذين أصدروا حكمًا تاريخيًا في يونيو عام 2004، بإدانة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل واعتبرته المحكمة غير قانوني.



3-حازم الببلاوي

الدكتور حازم عبدالعزيز الببلاوي، اقتصادي مصري، يتولى حاليًا منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وتولى منصب رئيس الوزراء في مصر في عهد رئاسة المستشار عدلي منصور.



تولي منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 1995 – 2001.



4- ميرفت التلاوي

حققت المرأة المصرية دورًا مميزًا في أروقة الأمم المتحدة، منهن السفيرة ميرفت التلاوي، التي تولت منصب وكيل الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا منذ أوائل 2001 إلى 2007، وهي أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب.



ترأست "التلاوي" لجنة وضع المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وشاركت في تبني اقتراح الإعلان العالمي لأمم المتحدة عام 1974، والذي أعطى حماية خاصة للنساء والأطفال في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، كما اختيرت نائبا لرئيس المعهد الدولي للأمم المتحدة للبحوث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة عام 1983 إلى 1985.



5- فايزة أبوالنجا

شغلت فايزة أبو النجا، في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وكافة المنظمات الدولية في المدينة السويسرية، كما تولت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر نزع السلاح، وهكذا وهي أول سيدة في مصر تشغل هذه المناصب.



وقد لعبت أبو النجا من خلال هذه المناصب دورًا عبر مشاركتها في العديد من المؤتمرات الدولية الهامة، منها المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية في كل من سياتل 1999، والدوحة 2001، ومؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك 2000، ومؤتمر الأمم المتحدة العاشر للتجارة والتنمية في بانكوك 2000.



"والي" لم تكن أول شخصية مصرية تعمل في الأمم المتحدة،