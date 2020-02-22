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صندوق النقد الدولى: "كورونا" سيقلص نشاط الاقتصاد الصيني
السبت 22/فبراير/2020 - 06:53 م
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رويترز
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قال
صندوق النقد الدولي يوم السبت إن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على
الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 %، نزولا عن توقعاته في
شهر يناير 0.4 %، والنمو العالمي 0.1%.
وقدمت
كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق هذه التوقعات لمحافظي البنوك المركزية
ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال اجتماع في الرياض، لكنها قالت
إن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره
على نطاق عالمي.
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