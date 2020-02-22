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تفاصيل زيارة البابا تواضروس للأكاديمية العربية للنقل البحري

السبت 22/فبراير/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأبي قير في الاسكندرية، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له.

وكان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني فور وصوله، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، ونواب رئيس الأكاديمية والعمداء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء مراكز المسئولية.

والتقي قداسة البابا تواضروس الثاني بأعضاء هيئة التدريس ومراكز المسئولية، وطلاب الأكاديمية حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالجميع وشكر خلالها رئيس الأكاديمية، قائلا: "إسمحوا لي أن أحييكم وأرحب بكم في هذا الصرح المتميز في بلادنا العربية هنا علي أرض مصر، شباب الأكاديمية الواعد وكل المسؤولين في هذا الصرح العلمي، أحييكم تحية طيبة في ذلك اليوم ذو التاريخ المتميز الموافق 22-2-2020 الذى يتميز بتكرار الرقم 2.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني:"أنا في غاية السعادة وأنا أزور ذلك الصرح العظيم وسعيد أن أتقابل مع الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية داخل ذلك الصرح العلمي المتميز".

وأضاف قداسته: "العمل الذى تقومون به عمل عظيم وجودة التعليم هى قاطرة التقدم، العمل والعلم نجدهما هنا في هذا المكان، وجدت إنسانا يعمل كمايسترو مبدع في إشارة للدكتور إسماعيل عبد الغفار، يعمل في هذا الصرح الذي يقدم الاستثمار العالي في البشر، أشاهد مستقبل مشرق وأشاهد أمل واضح أمامنا جميعًا احييكم علي الدراسة في هذه الأكاديمية".

من جانبه رحب رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار بقداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، وقال إن زيارة البابا تواضروس الثاني تعد لحظة تاريخية، والأكاديمية تفخر وتعتز بتشريف قداسة البابا في الإسكندرية عاصمة البحر المتوسط، المدينة التى حملت مشاعل الفكر والمعرفة لجميع الحضارات.

وأضاف عبد الغفار أن حرص البابا تواضروس علي تلبية الدعوة يعكس مدى اهتمام قداسته بدور العلم في بناء أوطاننا الغالية.

وتابع رئيس الأكاديمية: "لاسبيل لنا إلا العلم، وليس بخفي علي أحد أن قداسة البابا شخصية تتسم بالوطنية الخالصة والحكمة الشديدة في التعامل مع مختلف المواقف من خلال المحبة والتفاني والاحترام والعمل الدوؤب".
واختتم كلمته قائلا ذلك اليوم سنظل نذكره جميعًا بفخر واعتزاز في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقام قداسة البابا عقب نهاية لقاءه مع أعضاء هيئة التدريس ومراكز المسئولية وطلبة الأكاديمية، بجولة داخل المقر الرئيسي تضمن زيارة مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، كما تفقد المعامل وقاعات التدريس بكلية الصيدلة بالأكاديمية، وقدم رئيس الأكاديمية شرحا توضيحي، وكذلك اتفاقيات التعاون المشترك بين الأكاديمية وكبريات الجامعات في العالم.
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الكلمات المفتاحية

البابا تواضروس الأكاديمية البحرية الإسكندرية إسماعيل عبدالغفار

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