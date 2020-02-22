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اتحاد الصحفيين السوريين لـ"أردوغان": لن نفرط في شبر من أراضينا

السبت 22/فبراير/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال موسى عبدالنور، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، إن قرار سوريا واضح أمام ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن الدولة الشقيقة لن تفرط في شبر من أراضيها.

وأضاف "عبدالنور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت أن سوريا بخير مادام الشعب العربي يدعمها، لافتًا إلى أن شعب سوريا قدم تضحيات كثيرة من أجل أن تبقى الدولة السورية بمؤسساتها.

وأشار إلى أن الدولة الشقيقة استطاعت أن تحقق انتصارات في ريف حلب؛ وهو انتصار هام استراتيجيا لما لهو من أثار على المنطقة بكاملها وليس سوريا فقط، مؤكدًا أن شعب بلاده يواجه العدوان والتنظيمات الإرهابية، ويقف خلف الجيش السوري لدفاع عن وحدة وسيادة الأراضي السورية بالرغم من دعم "أردوغان" للإرهاب.

وتابع رئيس اتحاد الصحفيين السوريين: "النظام التركي يتحدث في الإعلام شيء ويمارس على الأرض شيء أخر، لافتًا إلى أن الجيش التركي يدخل حدود سوريا.

واستطرد "عبدالنور" قائلًا: "أتخذنا القرار في الدولة السورية أن يتم التخلص من الإرهاب نهائيا بالمنطقة"، منوهًا إلى أن "أردوغان " لم يلتزم بالاتفاقيات والتفاهمات مع سوريا نهائيا.
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الكلمات المفتاحية

تركيا اردوغان اتحاد الصحفيين السوريين

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