انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية 2020 برعاية نائب أمير الرياض

برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية 2020 (إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين)، الثلاثاء المقبل، ولمدة يومين في فندق هيلتون غرناطة بالرياض، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، تطرح 850 مشروعًا بقيمة 600 مليار ريال.

وأفادت الهيئة السعودية للمقاولين، بأن المنتدى يعد فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة؛ ما يمكنِّها من إعداد خططهم المستقبلية، إضافةً إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

وأوضحت الهيئة السعودية للمقاولين، أن المنتدى يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وأكدت الهيئة استفادة عدة جهات من المنتدى؛ أهمها المقاولون، والبنوك، وشركات التأمين، والجهات الحكومية، والجهات الخاصة، والموردون، ومراكز الأبحاث والدراسات؛ حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى تنوع المشاريع التي ستطرح من قبل الجهات المشاركة في المنتدى؛ حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيمياويات، والطاقة والكهرباء، والبنية التحتية والسكنية، والتعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

وبيَّنت الهيئة السعودية للمقاولين، أن المنتدى سيشهد مشاركة شركات أرامكو السعودية، وسابك، والقدية، وأمالا، والبحر الأحمر، ووزارات الدفاع، والطاقة، والإسكان، والعدل، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل والتنمية الاجتماعية.

كما يشهد المنتدى مشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك سلمان للطاقة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الاتصالات السعودية، وأمانة العاصمة المقدسة، والجمارك السعودية، ومشاريع الترفيه السعودية، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية 2020، بعد نجاح نسخته الأولى في 2019، التي شهدت مشاركة 1000 مقاول ومهتم ومختص، و23 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة، طرحت 600 مشروع بقيمة 450 مليار ريال.

يُذكَر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسَّست بقرار مجلس الوزراء لتنظم وتُطوِّر قطاع المقاولات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول إلى أعلى درجات الإنتاجية والجودة.