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خبير تكنولوجي: "البترول" ثالث أكبر قطاع في مصر يستخدم "الفايبر" (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس حاتم نوفل، الخبير التكنولوجي، إن قطاع البترول من أكبر القطاعات الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أنه خلال عامي 2020 وعام 2021 سيشهد هذا القطاع الحيوي استثمارات طائلة من قبل الدولة، لافتًا إلى أن قطاع البترول ثالث أكبر قطاع في مصر يستخدم الكابلات الفايبر.

وأضاف "نوفل"، خلال لقائه ببرنامج "وطن رقمي"، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنهم ابتكروا حلًا جديدًا والذي يتمثل في استخدام كابل الفايبر في تأمين خطوط الغاز والاستشعار عن التسريب على خطوط الغاز، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا تم تعميهما في عدة دول حول العالم مثل العراق والسعودية، وتتمثل في تركيب جهاز على خط البترول وهو يجعل كل 10 متر من كابل الفايبر كأنه ميكروفون والذي بدوره يشعر بأي حركة غريبة على خط البترول أو خط الغاز؛ علاوة على أنه يشعر بأي تسريب على خطوط البترول والغاز، موضحًا أن هذا الجهاز يستطيع معرفة وتحديد المكان الذي يوجد به تسريب أو الاختراق ويُعطي إنذارًا ويستطيع تأمين المقر من الاختراق.

وأوضح أنهم يعملون منذ عام 2013 على تنفيذ شبكة الألياف الضوئية للمجتمعات المغلقة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لكاميرات المراقبة وشبكات الأمن داخل المدن الذكية فأنها تتطلب أن تكون المدينة آمنة قبل أن تكون ذكية.

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الكلمات المفتاحية

تكنولوجي الفايبر البترول

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