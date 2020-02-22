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نائب محافظ الفيوم يشهد مراسم الصلح بين عائلتي حسن وأبوحامد بأطسا

السبت 22/فبراير/2020 - 06:38 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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أناب الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ لحضور مراسم الصلح وتقديم الكفن بين عائلتي حسن وأبوحامد، بقرية خليل الجندي بالغرق مركز اطسا.

ألقى نائب المحافظ كلمة نقل خلالها تقدير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للعائلتين لإتمام الصلح والسعي إليه، وأن يكون الصلح بداية خير وتعاون بين أهالي القرية جميعًا، كما توجه بالشكر للقيادات التنفيذية والدينية ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات لإنجاز العديد من المصالحات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العنف، والتفرغ للتنمية والبناء، مؤكدًا أن الصلح والمودة حماية للوطن والمواطنين.

يذكر أن الخصومة بين العائلتين ترجع إلى 3 سنوات تقريبا، وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية، وتم تقديم القودة "الكفن" من صالح علي صالح إلى محمد أحمد أبوحامد، وأدوا جميعا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

حضر المصالحة النائب كمال أبوجليل، والنائب ربيع أبو لطيعه أعضاء مجلس النواب، واللواء ممدوح أبو حماده مساعد مدير أمن الفيوم، والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة اطسا، والعميد ياسر صلاح رئيس مباحث مديرية أمن الفيوم، والعقيد أسامه أبوالليل مأمور مركز أطسا، والشيخ محمود أمين مدير أوقاف غرق قبلي، وعدد من القيادت التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة والعمد والمشايخ وعواقل العائلات بمركز ومدينة أطسا.
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مصر محافظ الفيوم صلح ثأر اخبار

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