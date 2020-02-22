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أحمد عصام يستعد لإشعال winter wonderland.. الجمعة

السبت 22/فبراير/2020 - 06:28 م
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أحمد عصام
أحمد عصام
الفجر الفني
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يستعد أحمد عصام، لإقامة حفل ناري جذاباً ومشوقاً في ملاهي winter wonderland العالمية بحديقة zed الشيخ زايد، وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة.

 

يذكر أنه قد شارك بفقرة ألعاب نارية متميزة في حفل افتتاح الملاهي winter wonderland يناير الماضي والتي أشاد بها نجيب ساويرس وقال عنه لم أرى مثيلا لعرض الألعاب النارية الذي قدمه احمد عصام من قبل، وأضاف أنه شهد فرحة المترددين على الحديقة ونال اعجاب الجميع، وبعد هذا النجاح قرر احمد عصام إعادة التجربة مرة اخرى، وكعادته سيقدم الشو بتقنيات حديثة وأفكار مبهرة.

 

أحمد عصام واحد من أفضل مصممي عروض الألعاب النارية على مستوى العالم، لانه يستخدم أحدث الأساليب وإدخال التكنولوجيا المتقدمة، ليضاهي أفضل العاملين في هذا المجال عالمياً.

 

ملاهي winter wonderland الشتوية واحدة من أشهر مدن الملاهي العالمية التي انطلقت لأول مرة من لندن وتم افتتاحها لأول مرة في مصر بالشيخ زايد 9 يناير الماضي.

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