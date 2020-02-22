برلماني: مجلة المجلس لها دور كبير في إلقاء الضوء على أنشطته

أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بعوده إصدار دورية "مجلة مجلس النواب" في صورتها الجديدة" وذلك بعد توقفها عدة أشهر، ليصبح إصدارها بشكل دوري ربع سنوي، مؤكدًا أنها سيكون لها دور كبير في إلقاء الضوء على أنشطة المجلس ولجانه وكل ماجاء خلال الـ3 أشهر.



وأوضح "البطيخي" في تصريح إلى "الفجر"، أن المجلة سيكون دورها هو إبراز أعمال اللجان الخاصة، ونشاط اللجان النوعية والزيارات البرلمانية المتعددة والمتنوعة، وأعمال الجلسات وغيرها مما يدور تحت القبة من أعمال، مؤكدًا دورها الفعال في تعريف الأعضاء بما يدور من أحداث.



ويشمل العدد السادس، ملف خاص حول أبرز ملامح "النشاط الرئاسي" خلال هذه الفترة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، إلى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بالإضافة إلى أقسام مختلفة حول الأجندة التشريعية والدور السياسي والرقابي للمجلس، وكذلك الدور البارز للدبلوماسية البرلمانية للدفع نحو تعزيز علاقات مصر الخارجية تماشيا مع استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأبرزت المجلة دور اللجان الخاصة برئاسة وكيلا المجلس، وكذلك نشاط اللجان النوعية والزيارات البرلمانية المتعددة والمتنوعة، وجاء بباب "البرلمان والمجتمع "لقاءات الدكتور رئيس المجلس بعدد من الشخصيات البارزة، وطلبة الجامعات والمدارس انطلاقا من حرص المؤسسة التشريعية على تأصيل وتعميق الوعي بالممارسة البرلمانية، إضافة لعدد من التقارير حول المرأة والشباب تحت القبة، كما تضمن ايضا رسائل وفاء لقامات سياسية وبرلمانية غابت عن عالمنا وبقت ذكراهم خالدة، ويحكى باب "قصة مكان "تاريخ قاعة البرلمان وابرز الجلسات التي شهدتها .



وشهدت المجلة، افتتاحية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تحمل رسالة فخر واعتزاز بقضاء مصر الشامخ، والمحكمة الدستورية العريقة صرح الدستور وحصن حمايته.



وتضمن العدد، مقالا لرئيس رئيس المجلة بهاء مباشر بعنوان "النواب والتنمية"، ومقال للمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب بعنوان: "دور البرلمان المصري.. من تثبيت الأركان إلى تعزيز المصداقية".

