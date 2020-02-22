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مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 06:25 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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اتهم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بالإهمال المتعمد وتحويل منطقة صهريج ابن بطوطة الاثري بمنطقة اللبان مقلب للقمامة.

وأضاف متولي أنه قد خاطب حي الجمرك وشركة نهضة مصر في العديد من المرات من أجل الاهتمام بالصهريج ورفع المخلفات المحيطة بالسور الخاص به، والتي تسبب في تشويه هذا المعلم الأثري الكبير، ألا أنه لم يتم الإهتمام ب طلبه.

وأشار مدير أثار الإسكندرية، أن صهريج ابن بطوطة الأثري والمسجل في تعداد المناطق الأثرية كأثر إسلامي والذي أرتبط اسمه بأسم الرحالة الشهير "أبن بطوطة"  يلقي كل انواع الإهمال من الخارج بسبب عدم تعاون حي الجمرك في رفع المخلفات والقمامة للحفاظ علي الصهريج الاثري.
مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)
مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)
مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)
مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)
مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)
مدير أثار الإسكندرية يتهم حي الجمرك بتحويل معلم أثري إلى مقلب قمامة (صور)
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مصر محمد متولي جمارك اخبار اثار الاسكندرية اﻻثار

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