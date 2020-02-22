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تشكيل الهلال الرسمي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

السبت 22/فبراير/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن التشكيل الرسمي لفريقه أمام الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، حصدهم من 18 مباراة، فاز في 12 مواجهة أمام "الفيحاء وأبها والرائد والاتحاد والتعاون والاتفاق وضمك والعدالة والأهلي والوحدة وأبها والرائد" فيما تعادل في 5 لقاءات أمام فرق "الفيحاء والفتح والحزم والفيصلي والشباب" فيما تلقى هزيمه في مباراة واحدة أمام النصر، وسجل 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الاتحاد:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ- محمد جحفلي- محمد البريك.

الارتكاز: سلمان الفرج - كويلار

الوسط المهاجم: جيوفينكو - كارلوس إدواردو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: جوميز.

فيما يأتي على مقاعد البدلاء كل من: "الواكد، جانغ، العليان، الدوسري، كنو، العابد، كاريلو، خربين، الشهري.
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