سبورتنج كاسل يعرقل كفر الشيخ بثلاثية ثمينة





نجح فريق سبورتنج كاسل بقيادة أيمن دربالة في تحقيق فوز ثمين علي كفر الشيخ الذي يقوده عبدالفتاح عبدالرازق فنيا، ثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب استاد طنطا بالجولة ال20 للمجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.



تقدم محمد شوقي بهدف في الشوط الأول لسبورتنج كاسل وشهد الشوط طرد أحمد جمعة لاعب كفر الشيخ ليستكمل باقي المباراة ب 10 لاعبين.



وفي الشوط الثاني استطاع وليد الحصري في إدراك التعادل، قبل أن ينجح محمد صلاح بديل سبورتنج كاسل في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع، واضاف الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة الرابعة من أصل 6 دقائق احتسبها محمد بسيوني حكم اللقاء، ليعلن انتهاء المباراة بفوز سبورتنج بثلاثية مقابل هدف.



الفوز رفع من رصيد سبورتنج للنقطة 28 في المركز السادس، وتجمد رصيد كفر الشيخ عند النقطة 47 في المركز الأول برغم الهزيمة.



ترتيب المجموعة



1 - كفر الشيخ 47 نقطة

2- صيد المحلة 44 نقطة

3- عثماثون 41 نقطة

4- الحامول 37 نقطة

5-سمنود 35 نقطة

6-سبورتنج كاسل 28 نقطة

7- شباس 25 نقطة

8-دسوق 22 نقطة

9- مطوبس 22نقطة

10- بلطيم 20 نقطة

11- الزعفران 19 نقطة

12- سيدي سالم 17نقطة

13- اتحاد بسيون 17 نقطة

14- الحنفي 6 نقاط