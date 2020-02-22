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سلتا فيجو يتغلب على ليجانيس بهدف وحيد بالدوري الإسباني

السبت 22/فبراير/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تغلب سلتا فيجو على النقص العددي في صفوفه وانتزع فوزا غاليا 1 / صفر على ليجانيس اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع عشر بعدما حقق انتصاره الثاني مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد ليجانيس عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام اسبانيول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي كما شهدت الدقيقة 21 طرد اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش للخشونة مع أوناي بوستينزا لاعب ليجانيس.

وفي الشوط الثاني ، تغلب سلتا فيجو على النقص العددي في صفوفه وسجل هدف المباراة الوحيد بتوقيع ياجو أسباس في الدقيقة 62 .


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