تركيا ترد على هجوم للجيش السوري بقصف مدفعي دمر 21 هدفاً





أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، مقتل أحد جنودها جراء قصف للجيش الوطني السوري في محافظة إدلب، لافتة إلى أنها ردت على الهجوم بقصف أسفر عن تدمير 21 هدفًا.





وأضافت الدفاع التركية: "تم الرد على الهجوم بقصف مدفعي وتدمير 21 هدفاً تابعا للنظام السوري"، حسب ما وكالة "الأناضول" التركية.





​وكانت سلطات محافظة غازي عنتاب التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، قتل جندي تركي في مدينة إدلب السورية، في هجوم نفذته القوات الحكومية السورية بقنبلة؛ ليصبح بذلك الجندي التركي رقم 16 الذي يلقى حتفه في شهر فبراير الجاري.



