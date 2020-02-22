Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا ترد على هجوم للجيش السوري بقصف مدفعي دمر 21 هدفاً

السبت 22/فبراير/2020 - 05:20 م
Advertisements
قصف تركي - أرشيفية
قصف تركي - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم السبت، مقتل أحد جنودها جراء قصف للجيش الوطني السوري في محافظة إدلب، لافتة إلى أنها ردت على الهجوم بقصف أسفر عن تدمير 21 هدفًا.

وأضافت الدفاع التركية: "تم الرد على الهجوم بقصف مدفعي وتدمير 21 هدفاً تابعا للنظام السوري"، حسب ما وكالة "الأناضول" التركية.

​وكانت سلطات محافظة غازي عنتاب التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، قتل جندي تركي في مدينة إدلب السورية، في هجوم نفذته القوات الحكومية السورية بقنبلة؛ ليصبح بذلك الجندي التركي رقم 16 الذي يلقى حتفه في شهر فبراير الجاري.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها؛ للتصدي لهجوم تشنه القوات السورية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة لفصائل المعارضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تركيا الدفاع التركية الجيش السوري

أخبار تهمك

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 19 ساعة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

"تدريب المنشقين والتدخل العسكري".. تفاصيل تكشف نية الاحتلال التركي في سوريا

خبير روسي: تركيا غير قادرة على تنفيذ بنود اتفاق إدلب

تسيير دوريات تركية وروسية في تل رفعت السورية

هجوم على موقع عسكري تركي في إدلب السورية

تركيا تقصف مواقع للجيش السوري قرب إدلب

من خلال عملية "نبع السلام"... تركيا تهدف لإرسال إرهابيين لليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:21 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

04:00 م

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status