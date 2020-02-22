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عاجل.. أحمد فلوكس يتسبب في حبس شقيقته (تفاصيل)

السبت 22/فبراير/2020 - 05:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حادثة هي الأولى من نوعها، في الوسط الفني، قضت محكمة جنح الدقي، غيابيًا بالحبس لمدة سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس نجل الفنان الكبير فاروق فلوكس.


وكانت الغرامة 100 جنيه وكفالة 5 ألف جنيه لإيفاق تنفيذ الحكم، وكان ذلك الحكم بسبب سرقة الصفحة الشخصية لشقيقها الفنان أحمد فلوكس، وارتكاب جريمة الإزعاج العام.


جدير بالذكر أن الفنان أحمد فلوكس تقدم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، حمل الرقم 8521 لسنة 2019، يفيد بسرقة الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتغيير الباسورد الخاص به والصورة الشخصية له على الحساب ولم يتهم أحدا.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمفاجأة بأن المتهمة هي شقيقته "يسر فاروق توفيق صالح" التي ارتكبت واقعة سرقة الحساب الخاصة به على "فيسبوك".
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