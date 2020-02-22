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فتح باب التسجيل بعمومية شُعبة المصورين الصحفيين

السبت 22/فبراير/2020 - 05:15 م
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جانب من التسجيل
جانب من التسجيل
ميسون أبو الحسن
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بدأت منذ قليل، كشوف التسجيل بالجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، في تلقي أسماء الزملاء المشاركين بانتخابات المكتب التنفيذي للشُعبة، منذ قليل، وذلك بعد أن تم تأجيلها مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، اليوم، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا.

ودعت الشُعبة أعضائها للحضور، اليوم، بعد أن أصبحت مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات اليوم، للمرة الثالثة.
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