فتح باب التسجيل بعمومية شُعبة المصورين الصحفيين

بدأت منذ قليل، كشوف التسجيل بالجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، في تلقي أسماء الزملاء المشاركين بانتخابات المكتب التنفيذي للشُعبة، منذ قليل، وذلك بعد أن تم تأجيلها مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.





ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، اليوم، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا.



