مدير إسعاف كفرالشيخ يعلق على تسليم موظفيه مبلغ 370 ألف جنيه للشرطة

أكد الدكتور جمال الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفرالشيخ، أن قيام 4 من السائقين والمسعفين التابعين للمرفق بتسليم مبلغ 370 ألف جنيه والذي عثروا عليها بحوزة متوفي بحادث مروري للشرطة، هو أمر طبيعي ويحدث بصفة مستمرة، وهي سمة يشتهر بها مرفق الإسعاف في كفرالشيخ والقيادات تقدر ذلك جيدًا وسبق تكريم أعضاء أكثر من مرة لأمانتهم.



وأضاف الجنزوري، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه سيتم تكريم المسعفين الأربعة بشهادات تقدير وليس تكريم مادي، فهو تكريم معنوي لما قاموا به من عمل شريف ومخلص في عملهم، لافتًا أنه عند تسليم هذه المبالغ للجهات الأمنية نراعي استلام إيصال بالمبلغ المسلم لحين استلامه من قبل المتوفي أو المصاب، وتقوم النيابة العامة بتسليمه بعد التأكد من أهلية المصاب أو المتوفي.



وكان 4 من المسعفين والسائقين، بهيئة الإسعاف في كفر الشيخ، قد عثروا على مبالغ مالية، عملات مصرية، وأجنبية "دولارات ويورو"، بحوزة مصابين في حادثين، الأول انقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من مدينة مسير الجديدة، والثاني على الطريق الدولى الساحلي.



وسلم المسعف كمال محمد، والسائق محمود عبدالنبي، العاملان على سيارة إسعاف كود 2586 بهيئة الإسعاف في كفرالشيخ، 370 ألفًا ما بين عملات مصرية، ودولارات، ويورو، إلى نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، أثناء نقل الحالتين إلى المستشفى، عقب تلقى غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف في كفرالشيخ، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدينة مسير الجديدة، يستقلها شخصين، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر.



وعلى جانب سلم طاقم السيارة كـود 1419، مسعف "أحمد الغزولي، والسائق عصام فوزي، أمانات مصاب في حادث على الطريق الدولى الساحلي تحتوي على 13 ألفا و655 جنيها بالإضافة إلى 2 فيزا كارد ومفاتيح وتليفون محمول.