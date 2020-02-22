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عاجل.. السيسي يستقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي

السبت 22/فبراير/2020 - 04:56 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد التزام مصر بنجاح المفاوضات الثنائية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وفق مسار واشنطن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن ثوابت سياسة مصر تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
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رئيس وزراء اثيوبيا المبعوث الخاص السيسي اخبار مصر اثيوبيا

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