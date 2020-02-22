نائب الدستورية العليا: مكافحة الإرهاب ضمن أولويات اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية

قال المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة في دورته الرابعة له أهمية كبيرة؛ لكونه يأتي إثر النجاحات التي حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في دورته الثلاثة والثلاثون على كافة الأصعدة.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أنه من المنطقي أن يتواكب مع هذا النجاح نجاح أخر على المستوى القضائي يتمثل في دعوة المحكمة الدستورية لشقيقتها من المحاكم الإفريقية في 35 دولة لحضور هذا المؤتمر لمناقشة القضايا الدستورية ذات الاهتمام المشترك بينهم.



وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن أبرز القضايا التي يتضمنها المؤتمر تتعلق بالنزاهة القضائية، والتفسير القضائي، والرقمنة في المجال القضائي، ودور المحاكم العليا والقضاء في مكافحة الإرهاب والفساد.

