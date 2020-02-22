تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

تشكيل أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع : كونسا - مينجز - جيلبرت

خط الوسط : دوجلاس لويز - ناكامبا - تارجت - أنور الغازي

خط الهجوم : ساماتا – جريليش



