Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

السبت 22/فبراير/2020 - 03:55 م
Advertisements
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
أحمد عصام
Advertisements

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهامبتون في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

وتواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

 

تشكيل أستون فيلا ضد ساوثهامبتون

 

حراسة المرمى: بيبي رينا

 

خط الدفاع : كونسا - مينجز - جيلبرت

 

خط الوسط : دوجلاس لويز - ناكامبا - تارجت - أنور الغازي

 

خط الهجوم : ساماتا – جريليش


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تريزيجيه المحمدي الدوري الانجليزي استون فيلا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الظهور مع "الإبراشي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تسريب عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد من شيكابالا على انفعاله في السوبر

منذ يوم

إداري الزمالك يكشف السبب الحقيقي لطرد كهربا عقب انتهاء السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 17 ساعة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ ساعة الا ربع

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة كهربا المنتظرة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

الأهلي يصدم الزمالك بسبب عقوبات السوبر المصري

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد بلال يطالب بإيقاف شيكابالا عاما كاملا

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا أمام بيرنلي

تريزيجيه على دكة أستون فيلا ضد نوريتش و"المحمدي" خارج القائمة

تريزيجيه على دكة أستون فيلا و"المحمدي" خارج القائمة

عاجل كما انفرد الفجر الرياضي.. تريزيجيه يقود أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

أستون فيلا: "حد يتطمن على ظهر تريزيجيه" (صورة)

تشكيل أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد.. مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد شيفيلد بث مباشر BEIN SPORT

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:22 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

03:39 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

02:05 م

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

12:52 م

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

11:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status